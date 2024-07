Meteo Parma, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Parma si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature piuttosto miti, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest. Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature inizieranno a salire gradualmente, con una percezione di calore leggermente superiore alla temperatura effettiva.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i 32°C. Il vento sarà moderato proveniente prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1008-1010hPa.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare a precipitazioni significative. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con una percezione di fresco leggermente inferiore alla temperatura effettiva. Il vento continuerà a soffiare dal Sud Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Parma indicano una giornata con condizioni stabili e temperature estive. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante il giorno. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature che potrebbero aumentare leggermente. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sul meteo a Parma.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 8 % 10.7 SO max 17.5 Libeccio 77 % 1008 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +20.6° prob. 16 % 9.4 SO max 13.2 Libeccio 82 % 1009 hPa 6 poche nuvole +23.6° perc. +24° prob. 22 % 2.1 OSO max 6.1 Libeccio 76 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +29.5° prob. 29 % 3 ONO max 11.9 Maestrale 59 % 1010 hPa 12 poche nuvole +31.5° perc. +31.9° prob. 31 % 7.3 O max 19 Ponente 42 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31.4° perc. +32.1° Assenti 6.7 ONO max 13.3 Maestrale 44 % 1008 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +28.6° Assenti 3.3 NO max 7.6 Maestrale 68 % 1009 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 11 % 11.1 SO max 14.4 Libeccio 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:01

