Meteo Parma, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Parma si prospetta una giornata con condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo coperto con probabilità di piogge leggere, ma nel corso della giornata il cielo si schiarirà progressivamente, lasciando spazio al sole.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, si registreranno ancora coperture nuvolose con probabilità di piogge deboli, ma verso le ore centrali il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una giornata soleggiata. Le temperature si manterranno intorno ai +26-28°C, con una leggera percezione di caldo dovuta all’umidità che si attesterà intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e limpido, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +31°C. Il vento sarà leggero, con raffiche occasionali, e l’umidità si manterrà intorno al 45-50%.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +22-24°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da diverse direzioni, e l’umidità si manterrà intorno al 70-80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Parma indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature massime che potranno superare i +30°C. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde che ci attendono a Parma.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +22.1° perc. +22.8° 1.39 mm 17.6 NNO max 38.1 Maestrale 92 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.19 mm 7.8 OSO max 9.9 Libeccio 93 % 1013 hPa 6 cielo coperto +22.3° perc. +22.8° prob. 72 % 4.9 ONO max 6.4 Maestrale 85 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 15 % 6.3 NNE max 4.8 Grecale 66 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +30.8° prob. 12 % 7.6 NE max 6.2 Grecale 51 % 1010 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +31.5° prob. 7 % 11.9 NE max 10 Grecale 47 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26.8° perc. +28.3° prob. 12 % 10.6 NE max 17 Grecale 66 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.5° perc. +23.8° Assenti 6.3 SE max 9.8 Scirocco 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.