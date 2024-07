Meteo Partinico, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Partinico per Lunedì 15 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera il cielo si manterrà completamente sereno.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +27°C con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a +31°C con venti leggeri provenienti sempre dal Nord. Anche in serata le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai +25°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord Est.

L’umidità si manterrà intorno al 50% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In base alle condizioni attuali, possiamo affermare che Lunedì 15 Luglio sarà una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature gradevoli a Partinico. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 4.1 NNE max 7.2 Grecale 60 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 2.5 NE max 5.8 Grecale 64 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.9° Assenti 7.6 NNE max 9.8 Grecale 49 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +31.8° Assenti 11.8 N max 11.8 Tramontana 43 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +32.6° Assenti 16.2 N max 16.9 Tramontana 45 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +30.7° Assenti 13.9 N max 16.3 Tramontana 48 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.8 NNE max 9.8 Grecale 63 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 3.9 NE max 6.9 Grecale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:28

