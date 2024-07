Meteo Partinico, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Partinico prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 25°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Al mattino, il cielo sarà sempre sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 31°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature massime toccheranno i 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo la direzione da Nord.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai 26°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità in diminuzione.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Per i prossimi giorni, è atteso un mantenimento di queste condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 6.4 NE max 8.1 Grecale 65 % 1013 hPa 4 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 5.8 NE max 7.5 Grecale 65 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28.9° perc. +29.2° Assenti 7.9 NNE max 10.9 Grecale 47 % 1015 hPa 10 cielo sereno +31.5° perc. +31.7° Assenti 15.2 N max 15.5 Tramontana 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.8° perc. +32.2° Assenti 18.5 N max 19 Tramontana 41 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30.5° perc. +30.8° Assenti 14.7 NNE max 18.4 Grecale 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 7.1 NNE max 10 Grecale 59 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 5.5 NE max 8 Grecale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:26

