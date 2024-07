Meteo Paternò, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Paternò, le previsioni meteo indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno rapidamente, con valori che potranno superare i +30°C. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 20-30%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +38°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 20km/h. L’umidità si manterrà intorno al 15-20%.

In serata, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature caleranno gradualmente ma si manterranno piuttosto elevate, intorno ai +28°C. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con intensità moderata.

In base alle condizioni attese per Sabato 13 Luglio, possiamo concludere che a Paternò il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo dei prossimi giorni dovrebbero mantenersi simili, con temperature che potrebbero rimanere elevate e cielo generalmente sereno. Sono previste poche probabilità di precipitazioni e un’umidità contenuta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.3 ONO max 7.6 Maestrale 36 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +25.1° Assenti 5.3 NO max 7.9 Maestrale 34 % 1012 hPa 7 cielo sereno +32.4° perc. +30.5° Assenti 6.4 OSO max 8.5 Libeccio 22 % 1012 hPa 10 cielo sereno +37.7° perc. +35.4° Assenti 6.8 SSE max 6.8 Scirocco 15 % 1011 hPa 13 cielo sereno +37.9° perc. +36° Assenti 18.5 ESE max 17.4 Scirocco 17 % 1010 hPa 16 cielo sereno +35.8° perc. +33.9° Assenti 11.6 SE max 14 Scirocco 20 % 1010 hPa 19 cielo sereno +30.1° perc. +28.8° Assenti 3.3 S max 6.2 Ostro 30 % 1012 hPa 22 cielo sereno +28° perc. +27.3° Assenti 6.6 ONO max 10.8 Maestrale 34 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:20

