Meteo Pavia, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pavia per Lunedì 15 Luglio prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i 32°C nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C con un’umidità del circa 87% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, le temperature saliranno fino a superare i 25°C con un’umidità che si attesterà intorno al 74% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una leggera presenza di nuvole, le temperature massime raggiungeranno i 32°C con un’umidità che si manterrà intorno al 65% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con poche nuvole sparse, le temperature caleranno leggermente ma si manterranno intorno ai 23°C con un’umidità che aumenterà fino all’88% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Pavia si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi le attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dal sole. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto a Pavia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.1° perc. +20.5° Assenti 6 OSO max 6.7 Libeccio 87 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +19.1° Assenti 5 OSO max 5.5 Libeccio 86 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +21.3° Assenti 2.3 OSO max 2.9 Libeccio 82 % 1014 hPa 9 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 1.8 SE max 3.3 Scirocco 74 % 1015 hPa 12 cielo sereno +28° perc. +30.1° Assenti 5.1 ENE max 6.8 Grecale 65 % 1014 hPa 15 cielo sereno +28.9° perc. +31.6° prob. 8 % 4.6 E max 5.1 Levante 65 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.1° perc. +29.7° prob. 4 % 2.9 NNE max 3.4 Grecale 78 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.8° prob. 5 % 1.2 SO max 3.1 Libeccio 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.