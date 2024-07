Meteo Pavia, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Venerdì 26 Luglio a Pavia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 48% e il 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a velocità di circa 10km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 6% nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +27°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente dall’Est accompagnerà la giornata, mantenendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le nuvole sparse faranno nuovamente la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 27%. Le temperature massime toccheranno i +29°C, con una leggera brezza che soffierà dall’Est – Sud Est.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 7%. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +22°C intorno alle 23:00. Possibili precipitazioni leggere sono attese verso la fine della giornata, con una probabilità che varia tra l’1% e il 4%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Pavia indicano una giornata con un clima piacevole, caratterizzato da temperature gradevoli e brezze leggere. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero manifestarsi verso la sera, quindi è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni del tempo. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature stabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 4 % 10.2 ENE max 18 Grecale 82 % 1012 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 4 % 8.2 ENE max 12.7 Grecale 81 % 1012 hPa 6 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 4 % 6 E max 10.1 Levante 80 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° prob. 8 % 7.8 E max 10.3 Levante 66 % 1013 hPa 12 poche nuvole +28.1° perc. +29.4° prob. 26 % 6.4 E max 7.9 Levante 59 % 1012 hPa 15 poche nuvole +29.2° perc. +31° prob. 22 % 5.1 E max 6.7 Levante 58 % 1012 hPa 18 cielo sereno +26.8° perc. +28.8° prob. 19 % 3.6 NE max 4.2 Grecale 74 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.28 mm 3.5 SE max 3.9 Scirocco 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:45 e tramonta alle ore 03:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.