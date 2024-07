Meteo Pescara, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Pescara si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore, intorno ai +26°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 6-8 km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche leggere intorno ai 7-9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 2-3%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +30°C verso le ore centrali. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 15-17 km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità diminuirà leggermente attestandosi intorno al 54-56%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per buona parte del pomeriggio. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con possibili piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30°C, ma la percezione di calore potrebbe diminuire leggermente a causa delle condizioni atmosferiche. Il vento soffierà a una velocità di 15-20 km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno al 55-57%.

In serata, le nubi sparse continueranno a interessare la zona, con la possibilità di piogge leggere che potrebbero persistere. Le temperature si attesteranno intorno ai +25-27°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento si manterrà a una velocità di 8-13 km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Pescara indicano una giornata con un mix di condizioni atmosferiche, che vanno dal cielo sereno alle nubi sparse con possibili piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai +30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° prob. 42 % 6.3 ONO max 7.8 Maestrale 70 % 1012 hPa 3 poche nuvole +25.4° perc. +25.8° prob. 4 % 7.8 ONO max 9.4 Maestrale 70 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 31 % 8.2 ONO max 14.3 Maestrale 65 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +30.9° prob. 14 % 15.1 N max 16.1 Tramontana 54 % 1012 hPa 12 poche nuvole +30.1° perc. +32.5° prob. 11 % 22.9 NNE max 21.6 Grecale 57 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.4° perc. +30.8° prob. 33 % 15.3 N max 15.4 Tramontana 54 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +26.7° perc. +28.3° 0.16 mm 8.2 O max 10.8 Ponente 69 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° prob. 21 % 8 ONO max 10.4 Maestrale 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:00 e tramonta alle ore 03:00

