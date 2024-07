Meteo Piazza Armerina, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Piazza Armerina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nelle ore centrali del giorno, per poi diminuire gradualmente verso sera. Il vento soffierà prevalentemente da nord durante la notte e la mattina, per poi virare verso sud nel pomeriggio e la sera.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza che potrà raggiungere i 6,9 km/h proveniente da nord-nord est. L’umidità si attesterà intorno al 46% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel corso della mattina, le temperature saliranno fino a toccare i +33°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +31°C. Il vento sarà leggero, con una velocità massima di 11,4 km/h proveniente da nord est. L’umidità diminuirà fino al 18% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, nonostante il caldo intenso con temperature che potranno superare i +35°C, il vento proveniente da sud-sud ovest contribuirà a mitigare la percezione di caldo. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 16,4 km/h con un’umidità del 17% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, le temperature si abbasseranno gradualmente, mantenendosi comunque piacevoli attorno ai +24°C. Il vento proveniente da nord est sarà leggero, con una velocità massima di 4,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 50% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate durante il giorno e vento leggero che contribuirà a rendere più sopportabile il caldo. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e assenza di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 6.5 N max 7 Tramontana 46 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 6 N max 6.6 Tramontana 45 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +27.8° Assenti 4 NNE max 6 Grecale 29 % 1014 hPa 10 cielo sereno +34.5° perc. +32.2° Assenti 2.4 SSO max 14.1 Libeccio 17 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.9° perc. +32.1° Assenti 9.6 SSO max 17.2 Libeccio 22 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.1° perc. +29.3° Assenti 14.6 SSO max 13.5 Libeccio 35 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.1° perc. +25° Assenti 3.1 S max 4.9 Ostro 50 % 1013 hPa 22 cielo sereno +23.8° perc. +23.6° Assenti 3.6 NE max 3.6 Grecale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:08

