Meteo Pisa, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

Le previsioni meteo per il fine settimana a Pisa indicano condizioni climatiche stabili e temperature elevate. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e bassa probabilità di piogge, ideali per godersi le giornate estive. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, garantendo un clima caldo ma piacevole per attività all’aperto. Residenti e turisti potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per un weekend all’insegna del relax e del divertimento.

Venerdì 26 Luglio

Notte

Durante la notte a Pisa, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,1°C, con una leggera sensazione termica di +24,4°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 5km/h.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +31,2°C, con una percezione di calore di +31,8°C. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a 5,9km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,5°C, con una sensazione termica di +32,7°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,9km/h.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di calore di +24,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 3,9km/h.

Sabato 27 Luglio

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +22,6°C, con una sensazione termica di +23,1°C. Il vento da Est – Sud Est soffierà a 5,4km/h.

Mattina

La mattina di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con una percezione di calore di +31°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 5,4km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,7°C, con una sensazione termica di +31,4°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,3km/h.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,3°C, con una percezione di calore di +23,8°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 4km/h.

Domenica 28 Luglio

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +21,8°C, con una sensazione termica di +22,2°C. Il vento da Est soffierà a 5,6km/h.

Mattina

La mattina di Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,8°C, con una percezione di calore di +30,4°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà a 7,9km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,4°C, con una sensazione termica di +31,2°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a una velocità di 9,7km/h.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di calore di +24,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6,1km/h.

