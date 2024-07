Meteo Pistoia, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pistoia per Giovedì 25 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33,9°C nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, le nubi tenderanno ad aumentare, portando a una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34,6°C e potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento provenienti da Nord con intensità fino a 15,3km/h. È prevista una leggera probabilità di precipitazioni, con un’umidità che si manterrà intorno al 45%.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, tornando a essere sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piuttosto miti, attorno ai 24,2°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia indicano una giornata con alternanza di schiarite e nubi, temperature elevate e un’umidità che si manterrà costante. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alle eventuali precipitazioni nel corso della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pistoia per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 9.1 N max 12.3 Tramontana 69 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° Assenti 9.1 NNE max 12 Grecale 67 % 1011 hPa 7 cielo coperto +28° perc. +28.5° Assenti 7.5 NE max 12.3 Grecale 51 % 1011 hPa 10 nubi sparse +33.1° perc. +33.3° Assenti 7.2 NE max 7.9 Grecale 37 % 1011 hPa 13 nubi sparse +34.6° perc. +34.4° prob. 13 % 8.5 NE max 9 Grecale 32 % 1009 hPa 16 nubi sparse +32.4° perc. +33.4° prob. 9 % 13.4 N max 14.4 Tramontana 43 % 1008 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° Assenti 9.3 NNE max 13.1 Grecale 65 % 1010 hPa 22 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 8.2 N max 8.9 Tramontana 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:31 e tramonta alle ore 04:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.