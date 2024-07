Meteo Pistoia, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Pistoia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +36,3°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque sopportabile.

Durante la mattina, le condizioni saranno ideali per chi ama il caldo, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a superare i +30°C. Il vento sarà leggero, proveniente prevalentemente da sud-sud ovest, con raffiche di brezza che contribuiranno a mitigare il calore.

Nel pomeriggio, il termometro continuerà a salire, con punte di +36,3°C attese intorno alle 13:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma rimarrà piacevolmente fresco, provenendo sempre da sud-ovest.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +24,5°C alle 21:00. Il vento si attenuerà ulteriormente, provenendo da nord-nord ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 4 N max 4 Tramontana 75 % 1015 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +22° Assenti 4.1 N max 4.1 Tramontana 77 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +28.9° Assenti 3 SSO max 3.2 Libeccio 55 % 1016 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +33.7° Assenti 6.9 SSO max 8.9 Libeccio 35 % 1016 hPa 13 cielo sereno +36.3° perc. +36.1° Assenti 10.8 SO max 13.3 Libeccio 28 % 1015 hPa 16 cielo sereno +34.6° perc. +34.3° Assenti 12.8 OSO max 12.9 Libeccio 31 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.4 ONO max 7.9 Maestrale 57 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 3.3 N max 5.1 Tramontana 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:42

