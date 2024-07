Meteo Poggibonsi, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Poggibonsi prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche variegate. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, raggiungendo il picco del 66% intorno alle 10:00. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potranno superare i +35°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e a un cielo più sereno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature caleranno leggermente rispetto al picco del primo pomeriggio, ma si manterranno comunque elevate.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una brezza leggera proveniente prevalentemente da est e nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 25,8km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità relativa si attesterà intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 25 Luglio a Poggibonsi indicano una giornata calda e variabile, con alternanza di schiarite e nubi sparse. Le temperature rimarranno elevate, con possibili punte nel primo pomeriggio, mentre il vento sarà moderato con raffiche vivaci in alcune ore della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 4 ENE max 3.9 Grecale 75 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +21° Assenti 4.6 E max 4.4 Levante 76 % 1011 hPa 7 nubi sparse +28.8° perc. +28.6° Assenti 4.9 ENE max 6.4 Grecale 42 % 1011 hPa 10 nubi sparse +34.7° perc. +33.8° Assenti 8.2 NNE max 5.8 Grecale 28 % 1010 hPa 13 poche nuvole +37.6° perc. +36.1° prob. 4 % 12.4 NNE max 12.2 Grecale 20 % 1008 hPa 16 nubi sparse +35.2° perc. +34.3° Assenti 23 O max 18.3 Ponente 27 % 1007 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +28.2° Assenti 7.2 NNO max 12.3 Maestrale 53 % 1009 hPa 22 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 4.8 ESE max 5.1 Scirocco 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:35 e tramonta alle ore 04:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.