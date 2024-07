Meteo Policoro, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Venerdì 26 Luglio a Policoro si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34,6°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque piuttosto calda, con valori intorno ai +33,4°C.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +32,8°C verso le 11:00. Nel pomeriggio, il picco massimo di calore si registrerà intorno alle 13:00, con temperature che toccheranno i +34,6°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature inizieranno a diminuire, ma resteranno comunque piuttosto elevate, con valori intorno ai +31,7°C alle 17:00 e ai +28,4°C alle 19:00.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con intensità che si manterrà costante durante l’arco della giornata. La direzione del vento sarà variabile, con prevalenza di correnti provenienti da Nord, Nord Est e Est.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 26-39%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010-1013hPa.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 26 Luglio a Policoro sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Venerdì.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24° Assenti 13.4 NO max 20.7 Maestrale 44 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° Assenti 13.9 NO max 18.9 Maestrale 44 % 1010 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +27.4° Assenti 12.2 NO max 19 Maestrale 34 % 1011 hPa 9 cielo sereno +32.8° perc. +31.5° Assenti 11.8 NNE max 17.1 Grecale 28 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.5° perc. +33.3° Assenti 9 SE max 17.8 Scirocco 26 % 1010 hPa 15 cielo sereno +33.5° perc. +32.4° Assenti 13.8 SSE max 15.7 Scirocco 28 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +28.7° Assenti 8.2 SSO max 9 Libeccio 35 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +27° Assenti 7.7 ONO max 7.7 Maestrale 36 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:02 e tramonta alle ore 03:02

