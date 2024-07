Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Pomigliano d’Arco prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +32°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che potranno superare i +33°C. Anche in serata le condizioni meteo saranno prevalentemente stabili, con la comparsa di nubi sparse solo nelle ore notturne.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, garantendo una notte piacevole e mite.

Nella mattina di Domenica, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i +30°C. La brezza leggera proveniente dall’Ovest contribuirà a rendere più gradevole la temperatura percepita.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura massima potrà toccare i +33°C. Il vento sarà sempre leggero e la copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una giornata calda e soleggiata.

In serata, la presenza di nubi sparse non altererà le condizioni meteo generali, con temperature che si manterranno intorno ai +28°C. Il vento sarà ancora leggero e non sono previste precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 21 Luglio a Pomigliano d’Arco indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero aumentare ulteriormente. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate afose che ci attendono.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.7 ONO max 6.6 Maestrale 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 3 NO max 3.5 Maestrale 73 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +28.6° Assenti 2.5 O max 4.1 Ponente 65 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +32.2° Assenti 9.9 OSO max 10.4 Libeccio 45 % 1010 hPa 12 cielo sereno +33.1° perc. +34° Assenti 13.8 OSO max 13.9 Libeccio 40 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +33.5° prob. 1 % 13.2 SO max 14.2 Libeccio 40 % 1009 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +30.7° prob. 6 % 5.3 O max 5.2 Ponente 45 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.4° perc. +29.3° Assenti 2.5 ONO max 5.9 Maestrale 54 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:12 e tramonta alle ore 03:12

