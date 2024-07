Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Pomigliano d’Arco indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +32°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste nubi sparse con una probabilità di precipitazioni intorno al 40% intorno alle 14:00, con temperature che si attesteranno intorno ai +31,6°C.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con valori che si aggireranno intorno ai +27°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a superare i +30°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a comparire, portando una leggera diminuzione delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con possibili piogge leggere intorno alle 16:00. Le temperature si manterranno comunque sopra i +29°C.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da diverse direzioni, con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco per Mercoledì 24 Luglio indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +26°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di adottare le dovute precauzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.7° perc. +29° Assenti 3.4 SSO max 5.4 Libeccio 60 % 1012 hPa 3 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.3 S max 5.3 Ostro 69 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +29.7° Assenti 4.9 S max 6.3 Ostro 64 % 1011 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +33.7° Assenti 9.5 SSO max 7.2 Libeccio 47 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +35.4° prob. 8 % 17.2 SO max 13.2 Libeccio 48 % 1010 hPa 15 nubi sparse +31.1° perc. +33.2° prob. 45 % 9.3 NO max 12.1 Maestrale 52 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.7° perc. +30.3° prob. 45 % 5.4 NNO max 8.9 Maestrale 58 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +28.3° prob. 15 % 2.1 N max 5.5 Tramontana 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:11 e tramonta alle ore 03:11

