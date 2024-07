Meteo Pontassieve, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pontassieve per Domenica 14 Luglio sono caratterizzate da condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata.

Nella notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà leggermente verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione di fresco leggera e venti deboli provenienti da Est – Sud Est.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e a un aumento delle temperature. Si prevede una temperatura massima di circa 32°C intorno alle ore 10:00, con una percezione di caldo che potrebbe aumentare leggermente a causa della brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai 34°C. I venti saranno moderati provenienti da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C intorno alle ore 21:00, con venti leggeri provenienti da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo a Pontassieve per Domenica 14 Luglio indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate durante il giorno e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 1.9 SE max 2.3 Scirocco 69 % 1012 hPa 4 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 4 ESE max 4 Scirocco 61 % 1013 hPa 7 nubi sparse +27° perc. +27° Assenti 3.6 SO max 4.9 Libeccio 43 % 1013 hPa 10 poche nuvole +32.1° perc. +31.3° Assenti 8 OSO max 12.1 Libeccio 33 % 1012 hPa 13 cielo sereno +34.7° perc. +33.9° Assenti 10.7 ONO max 18.8 Maestrale 28 % 1011 hPa 16 cielo sereno +33.2° perc. +32.7° Assenti 17.4 O max 17.7 Ponente 33 % 1011 hPa 19 nubi sparse +25.3° perc. +25.2° Assenti 4.7 SO max 6.6 Libeccio 53 % 1013 hPa 22 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 1 E max 2.4 Levante 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.