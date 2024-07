Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Pontecagnano Faiano indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di 32,8°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 33,7°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest con intensità variabile tra i 3,1km/h e i 12,1km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che salirà gradualmente fino a superare i 30°C. Nel primo pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare a un lieve calo delle temperature.

Nel pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi, ma la copertura nuvolosa rimarrà abbastanza consistente, con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 32,7°C.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, garantendo una piacevole frescura con temperature intorno ai 26°C. Il vento continuerà a soffiare con leggera intensità, provenendo principalmente da direzione Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano per Domenica 14 Luglio indicano una giornata calda e soleggiata, con un lieve aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, ma la presenza di una brezza leggera renderà il clima più gradevole. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza, data l’intensità del caldo previsto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 3.7 ENE max 4.8 Grecale 60 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 3.8 ENE max 4.4 Grecale 58 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +27.7° Assenti 0.3 ESE max 3.5 Scirocco 49 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +31.7° Assenti 10.6 OSO max 9.8 Libeccio 37 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.8° perc. +33.7° Assenti 11.4 SO max 11.2 Libeccio 41 % 1012 hPa 15 nubi sparse +32.7° perc. +33.4° Assenti 10 OSO max 11.3 Libeccio 40 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +28.9° Assenti 3.3 SO max 7.3 Libeccio 61 % 1012 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.8 NE max 6 Grecale 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:28

