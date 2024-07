Meteo Pordenone, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pordenone mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Ecco una panoramica dettagliata delle condizioni meteo previste per la giornata.

La mattina a Pordenone inizierà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Ovest. Tuttavia, nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni leggere, con una probabilità intorno al 11%. L’umidità aumenterà al 61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1017hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche a Pordenone peggioreranno con precipitazioni leggere che continueranno. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con una probabilità di pioggia intorno al 98%. Le temperature si abbasseranno fino a +22°C, con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità raggiungerà il 85% e la pressione atmosferica salirà a 1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pordenone indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzata da un inizio soleggiato seguito da precipitazioni nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le eventuali piogge. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pordenone per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.9° perc. +23.4° prob. 8 % 4.5 N max 4.5 Tramontana 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse +22.3° perc. +22.8° Assenti 5.4 NNE max 5.7 Grecale 84 % 1017 hPa 6 poche nuvole +25.1° perc. +25.7° Assenti 0.4 ESE max 2.4 Scirocco 78 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +31.4° prob. 6 % 5.3 SSO max 4.4 Libeccio 69 % 1018 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +34.9° prob. 15 % 6 SSO max 5.7 Libeccio 63 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +35.3° prob. 42 % 1.4 SSE max 3.1 Scirocco 60 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +27.5° perc. +30.7° 0.46 mm 5 NE max 6 Grecale 78 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +23.1° perc. +23.7° 0.63 mm 14.1 NNE max 24.6 Grecale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:40

