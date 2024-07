Meteo Portici, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Lunedì 29 Luglio a Portici si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +28-33°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i valori più alti, con punte di +35°C e venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C e una brezza leggera proveniente da Ovest.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature elevate e cielo sereno. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore più calde della giornata.

In conclusione, Lunedì 29 Luglio a Portici si prospetta una giornata caratterizzata da sole e caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta. Restate aggiornati sulle previsioni meteo e godetevi le bellezze di Portici in queste condizioni climatiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +29.9° Assenti 3.5 SE max 4.8 Scirocco 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +27.2° perc. +28.6° Assenti 5 SE max 6.8 Scirocco 64 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +29.7° Assenti 3 ESE max 4.9 Scirocco 53 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +33.3° Assenti 7.7 SSO max 8.2 Libeccio 43 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.6° perc. +35.4° Assenti 17.1 OSO max 16.2 Libeccio 50 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +34.6° Assenti 13.4 O max 16.3 Ponente 47 % 1013 hPa 18 cielo sereno +31.5° perc. +32.7° Assenti 9.6 ONO max 11.3 Maestrale 46 % 1013 hPa 21 cielo sereno +30° perc. +31.7° Assenti 3.3 ONO max 7.3 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:18

