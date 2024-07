Meteo Portici, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Portici si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +32,7°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, attorno ai +32°C, grazie alla presenza di una brezza leggera che soffierà principalmente da Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con un lieve aumento nel corso delle ore. Il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 10km/h.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature a salire fino a +32,7°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a rendere più gradevole la sensazione termica, mantenendo la percezione della temperatura intorno ai +32°C. L’umidità si manterrà intorno al 33%, garantendo un clima secco e piacevole.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità via via decrescente, mantenendo comunque una piacevole brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Portici indicano una giornata estiva tipica, con sole, caldo e cielo sereno. Le temperature saranno elevate, ma la presenza della brezza leggera renderà il clima più sopportabile. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori estivi e senza rischio di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Portici

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.2° perc. +28° Assenti 7.8 ENE max 10.4 Grecale 30 % 1013 hPa 3 cielo sereno +27.9° perc. +27.2° Assenti 2.6 NE max 5.5 Grecale 34 % 1013 hPa 6 cielo sereno +29.1° perc. +28.1° Assenti 2.9 NNE max 5.2 Grecale 32 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +30.7° Assenti 7.3 SSO max 6.5 Libeccio 29 % 1014 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +32° Assenti 13.8 SO max 11.8 Libeccio 33 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +32.5° Assenti 13.2 OSO max 13.6 Libeccio 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +32.2° Assenti 6.6 O max 6.7 Ponente 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.7° perc. +30.8° Assenti 3.8 OSO max 4.9 Libeccio 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:16

