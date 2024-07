Meteo Porto Torres, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Porto Torres si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 28°C percepiti, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Nel corso delle prime ore del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni previste. Le temperature raggiungeranno i 30°C percepiti, con una brezza che si intensificherà leggermente proveniente sempre da Ovest – Nord Ovest.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo tornerà a essere completamente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 29°C percepiti. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest contribuirà a rendere più gradevole la situazione.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres per Mercoledì 17 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate, senza precipitazioni in vista. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +23.1° Assenti 0.7 SE max 3.9 Scirocco 89 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° Assenti 2.3 S max 4.9 Ostro 83 % 1015 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 4 ONO max 6.6 Maestrale 61 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.3° perc. +30.6° Assenti 14.9 ONO max 15.6 Maestrale 54 % 1016 hPa 13 poche nuvole +29.3° perc. +30.7° Assenti 15.2 NO max 16.1 Maestrale 55 % 1016 hPa 16 cielo sereno +28° perc. +29.1° Assenti 12.7 NO max 13.8 Maestrale 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24.1° perc. +24.5° Assenti 4.1 NNO max 5.8 Maestrale 73 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.2° perc. +23.6° Assenti 3.1 NNO max 4.4 Maestrale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.