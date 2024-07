Meteo Potenza, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Giovedì 18 Luglio a Potenza si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e calde. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’inizio di giornata luminoso.

Man mano che la mattinata avanza, il sole splenderà alto nel cielo di Potenza, portando le temperature a salire rapidamente. Già verso le ore 12:00 ci aspettiamo una temperatura di circa 36°C, con una leggera presenza di nuvole sparse che potrebbero offrire un momento di refrigerio.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare a un lieve calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative, ma solo un leggero aumento dell’umidità.

La sera a Potenza si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, ma le temperature si manterranno ancora piuttosto elevate, attorno ai 28°C. Il vento soffierà con intensità moderata da nord, contribuendo a rinfrescare l’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Potenza indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative in vista. Le temperature massime toccheranno i 36°C nelle ore centrali della giornata, mentre la sera si attesteranno intorno ai 28°C. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio la calura estiva.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.1° perc. +21.8° Assenti 3.1 OSO max 4.6 Libeccio 56 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 3.1 OSO max 4.1 Libeccio 54 % 1017 hPa 6 cielo sereno +29° perc. +28.1° Assenti 5.5 NNO max 6.3 Maestrale 33 % 1017 hPa 9 cielo sereno +34.4° perc. +32.5° Assenti 10.3 NNO max 9.4 Maestrale 21 % 1016 hPa 12 cielo sereno +36.7° perc. +34.6° Assenti 17.7 NNE max 19.2 Grecale 17 % 1014 hPa 15 cielo coperto +31.6° perc. +30.2° Assenti 5.8 N max 15.6 Tramontana 28 % 1015 hPa 18 nubi sparse +28.8° perc. +27.9° Assenti 9.4 N max 14.2 Tramontana 34 % 1016 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 2.8 ONO max 4.4 Maestrale 48 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:22

