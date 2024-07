Meteo Pozzuoli, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pozzuoli indicano cielo sereno con leggere nuvole sparse e temperature gradevoli. Le brezze saranno prevalentemente leggere provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi e la pressione atmosferica costante. In sintesi, si prospetta un periodo di stabilità atmosferica con condizioni favorevoli.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Pozzuoli il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 7,1km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una leggera brezza proveniente da Sud a 5,8km/h. L’umidità si attesterà al 54% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,8°C, con una brezza che soffierà da Ovest a 17,8km/h. L’umidità aumenterà al 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest a 13,1km/h. L’umidità salirà al 72% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 14km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,9°C, con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 11,6km/h. L’umidità si attesterà al 61% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,5°C, con una brezza che soffierà da Ovest a 21,4km/h. L’umidità aumenterà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,4°C, con una brezza proveniente da Ovest a 12,2km/h. L’umidità salirà al 73% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,8°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a 10km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una brezza proveniente da Sud a 11,3km/h. L’umidità si attesterà al 65% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,5°C, con una brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12,9km/h. L’umidità aumenterà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,1°C, con una brezza proveniente da Sud a 6,2km/h. L’umidità salirà al 73% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud a 3,3km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C, con una bava di vento proveniente da Sud Est a 3km/h. L’umidità si attesterà al 74% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante il pomeriggio il cielo avrà poche nuvole con una copertura al 18%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,6°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Est a 4,2km/h. L’umidità aumenterà al 73% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura al 29%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C, con una bava di vento proveniente da Sud a 3,7km/h. L’umidità salirà al 71% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In conclusione, per i prossimi giorni a Pozzuoli si prevedono condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature gradevoli. Sono attese brezze leggere e una stabilità delle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

