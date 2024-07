Meteo Quarto, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Quarto indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Nel corso del pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 31-32°C, con venti che potranno intensificarsi fino a diventare una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest. Anche in serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 29-30°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 46-64% e una pressione atmosferica costante sui 1008-1010hPa.

In base alle previsioni attuali, possiamo confermare che Giovedì 25 Luglio a Quarto sarà caratterizzato da un clima estivo tipico, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° prob. 8 % 5.9 N max 6.5 Tramontana 63 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° prob. 8 % 6.9 NNE max 7.6 Grecale 63 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.3 NNE max 7.7 Grecale 57 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +30.4° Assenti 4.1 OSO max 8.2 Libeccio 46 % 1009 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +31.9° Assenti 18 O max 16.6 Ponente 49 % 1009 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +31.9° prob. 5 % 23.1 ONO max 23.7 Maestrale 59 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +31.2° prob. 11 % 12.8 NO max 13.8 Maestrale 58 % 1008 hPa 21 cielo sereno +27.9° perc. +29.7° Assenti 10.8 NNO max 13.1 Maestrale 64 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:13 e tramonta alle ore 03:13

