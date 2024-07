Meteo Ragusa, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Condizioni meteo a Ragusa per il weekend:

Le giornate a Ragusa si preannunciano stabili e calde. Cielo sereno e temperature in aumento caratterizzeranno il fine settimana. Ventilazioni leggere da diverse direzioni accompagneranno le temperature elevate, ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori accettabili, consentendo un clima piacevole. Un weekend perfetto per godersi le bellezze della città.

Venerdì 26 Luglio

Notte

Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 2,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 ci saranno +29,5°C con una leggera brezza da Sud – Sud Est a 12,5km/h. L’umidità si manterrà costante al 34% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30,2°C alle 11:00. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 19,4km/h con raffiche leggere. L’umidità aumenterà leggermente al 36%.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +22,7°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 2,1km/h. L’umidità salirà al 63% con una pressione di 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +22,2°C e una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest a 3,2km/h. L’umidità si manterrà al 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina di Sabato inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +31,2°C alle 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 10,8km/h con una leggera brezza. L’umidità si attesterà al 31%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che arriveranno fino a +31,7°C alle 14:00. Il vento sarà debole proveniente da Sud Ovest a 14km/h. L’umidità si manterrà al 34%.

Sera

La serata di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature intorno ai +24,3°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Ovest a 7,4km/h. L’umidità si manterrà al 47% con una pressione di 1017hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo resterà sereno con una temperatura di +23,9°C e una brezza leggera da Nord a 7,8km/h. L’umidità si attesterà al 49% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina di Domenica proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +31,6°C alle 09:00. Il vento sarà debole da Sud a 13km/h con una leggera brezza. L’umidità si manterrà al 30%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che arriveranno fino a +32,2°C alle 13:00. Il vento sarà leggero da Sud Ovest a 15,1km/h. L’umidità si manterrà costante al 32%.

Sera

La serata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature intorno ai +24,9°C. Il vento sarà leggero da Nord a 6,8km/h. L’umidità si attesterà al 49% con una pressione di 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Ragusa si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni e venti leggeri, ideali per godersi le bellezze della città e trascorrere del tempo all’aperto. Buon weekend a tutti i lettori!

