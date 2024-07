Meteo Ravenna, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Ravenna si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano che la mattina sarà contraddistinta da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 62% e il 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione di calore che potrà raggiungere i +29°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che oscillerà tra i 9,8km/h e i 13,9km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e a un cielo parzialmente nuvoloso con una copertura che si attesterà intorno al 37%. Le temperature massime saranno di circa +29°C, con una percezione di calore che potrà superare i +30°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Est, con una velocità che si manterrà costante intorno ai 13,4km/h.

In serata, il cielo si libererà completamente dalle nubi, regalando una notte serena con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione di calore che si aggirerà sui +25°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Est – Nord Est con una velocità di circa 9km/h.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ravenna indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno stabili attorno ai +25°C durante il giorno e ai +24°C di notte. Il vento sarà generalmente debole, con raffiche occasionali.

In conclusione, Sabato 20 Luglio a Ravenna si prevede una giornata inizialmente instabile, con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno gradevoli, ideali per godersi una giornata all’aria aperta. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.12 mm 7.7 NO max 11.1 Maestrale 63 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +21.8° perc. +22.4° 0.98 mm 18.1 NO max 28.2 Maestrale 90 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.6° perc. +23.2° 0.41 mm 12.2 ONO max 14.3 Maestrale 87 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.7° perc. +27.9° prob. 15 % 10.8 N max 9.8 Tramontana 64 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +28° perc. +29.3° 0.16 mm 16.6 NE max 13.5 Grecale 59 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.4° perc. +30.8° prob. 11 % 13.4 NE max 13.4 Grecale 54 % 1009 hPa 18 poche nuvole +26.9° perc. +28° prob. 4 % 16.7 NE max 19 Grecale 61 % 1008 hPa 21 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 4.9 E max 7.2 Levante 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:46

