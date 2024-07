Meteo Rho, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Rho si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e nubi sparse. Le condizioni meteo saranno influenzate da una copertura nuvolosa che varierà durante l’arco della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai valori medi per il periodo estivo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 62% e una temperatura di +21,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 6,9km/h con raffiche fino a 12,7km/h.

Nel corso della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, con pioggia moderata e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20-23°C con venti che varieranno da Ovest a Sud Ovest con intensità leggera.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente. Le temperature oscilleranno tra i +24-26°C con venti che ruoteranno da Sud Est a Est – Sud Est.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire, con una copertura nuvolosa che si diraderà. Le temperature si attesteranno intorno ai +20-22°C con venti che soffieranno da Ovest a Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Rho indicano una giornata all’insegna delle piogge e delle nubi sparse, con temperature stabili e venti di intensità moderata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +22.1° 0.42 mm 6.9 NO max 12.7 Maestrale 93 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +21.1° 0.4 mm 3.7 N max 4.2 Tramontana 94 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +19.6° perc. +20.1° 1.32 mm 2.9 O max 4 Ponente 96 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +22° perc. +22.6° 0.31 mm 3.9 OSO max 5.2 Libeccio 89 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.1° perc. +23.8° 0.57 mm 2.8 SE max 3.7 Scirocco 87 % 1010 hPa 15 cielo coperto +25.8° perc. +26.3° prob. 50 % 2.4 E max 5.9 Levante 70 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +24.4° perc. +25° 0.21 mm 1 O max 1.5 Ponente 78 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.32 mm 6.6 NO max 6.9 Maestrale 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:08

