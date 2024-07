Meteo Riccione, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Riccione indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno poche nuvole con una copertura variabile tra il 13% e il 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una leggera brezza proveniente prevalentemente da direzione Nord Ovest.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere una copertura del 80% intorno alle ore 9:00. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi sui +28-29°C, mentre la velocità del vento aumenterà provenendo da direzione Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a cielo coperto con una copertura che potrà arrivare fino al 94% intorno alle ore 14:00. Le temperature massime saranno di circa +29°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 14,5km/h provenienti da Est – Nord Est.

In serata, il cielo tornerà a presentarsi sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26-27°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Riccione per Giovedì 18 Luglio indicano una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, ma senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una leggera brezza che contribuirà a rendere il clima piacevole. Per i prossimi giorni, è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sgombri e temperature stabili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.9 ONO max 4.1 Maestrale 63 % 1015 hPa 3 poche nuvole +25.4° perc. +25.7° Assenti 6.9 NO max 8.3 Maestrale 66 % 1016 hPa 6 poche nuvole +26.8° perc. +28.1° Assenti 9 NNO max 8.5 Maestrale 63 % 1017 hPa 9 nubi sparse +28.3° perc. +29.7° Assenti 14.4 NNE max 12.8 Grecale 58 % 1017 hPa 12 nubi sparse +28.8° perc. +29.7° Assenti 11.3 E max 10.6 Levante 53 % 1017 hPa 15 nubi sparse +29° perc. +30° Assenti 12.6 ENE max 14.5 Grecale 53 % 1016 hPa 18 nubi sparse +28.1° perc. +29.2° Assenti 4.1 ESE max 5.4 Scirocco 57 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26.7° perc. +27.9° Assenti 4.4 O max 4.6 Ponente 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:45

