Meteo Rieti, le previsioni per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Rieti si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potranno superare i 35°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est. Man mano che il sole si alzerà sull’orizzonte, le temperature aumenteranno rapidamente, superando i 30°C già nelle ore antimeridiane. Durante il pomeriggio, si potranno raggiungere punte di 35-36°C, con una leggera brezza che potrà mitigare leggermente il caldo.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piuttosto elevate, attorno ai 25°C. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Ovest, con intensità che potrà variare da leggera a moderata.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Rieti indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori estivi e una stabilità atmosferica che garantirà giornate soleggiate e calde. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, evitando di esporsi troppo a lungo al sole nelle ore più calde della giornata e mantenendosi idratati.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 7.3 ENE max 6 Grecale 74 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.1° Assenti 7.4 ENE max 5.9 Grecale 75 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.7 E max 4.5 Levante 55 % 1017 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +32.2° Assenti 6.7 O max 7.3 Ponente 32 % 1016 hPa 12 cielo sereno +35.3° perc. +33.8° Assenti 10 O max 9.6 Ponente 23 % 1015 hPa 15 cielo sereno +35.3° perc. +33.6° Assenti 7.6 OSO max 12.3 Libeccio 22 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +28° Assenti 6.4 SSO max 9.1 Libeccio 40 % 1015 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +23.2° Assenti 5.1 E max 4.3 Levante 41 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.