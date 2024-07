Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo indicano una settimana caratterizzata da cieli sereni e copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno elevate, con venti leggeri che soffieranno da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde e proteggersi dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Rosignano Marittimo il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,3°C con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà a 4,8km/h proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 5,5km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attenuerà al 54%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C con una percezione di +29,9°C. Il vento sarà debole, attorno ai 2,7km/h, proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 40% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,4°C con una percezione di +30,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 11,1km/h da Sud Ovest. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature caleranno a +24°C con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 74% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 4,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattinata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una percezione di +30,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 13,6km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +29,6°C con una percezione di +30,9°C. Il vento aumenterà a 17,4km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature caleranno a +22,9°C con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 10,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 89% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 5,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 91% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattinata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C con una percezione di +30,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,5km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 53% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 46%. Le temperature massime saranno di +30,2°C con una percezione di +32,1°C. Il vento aumenterà a 19km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 40%. Le temperature caleranno a +25,2°C con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 9,8km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 76% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,1°C con una percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 7,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Nella mattinata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +29,8°C con una percezione di +29,9°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 16,8km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà al 44% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 24%. Le temperature massime saranno di +30,9°C con una percezione di +31°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 13,4km/h da Nord Est. L’umidità si attesterà al 41% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 42%. Le temperature caleranno a +22°C con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 13,9km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà al 74% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In base alle previsioni meteo per Rosignano Marittimo, si prevedono giornate soleggiate con temperature elevate e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

