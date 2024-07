Meteo Rossano, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Rossano prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento, con punte che potranno superare i 35°C. Nel corso del pomeriggio, sono attese alcune nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 36°C. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli intorno ai 28°C.

In base alla situazione attuale, possiamo affermare che domani le condizioni meteo a Rossano rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di oggi. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata, quando il caldo potrebbe risultare particolarmente intenso.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano per Giovedì 18 Luglio indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Rossano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 9 OSO max 11 Libeccio 45 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 9 SO max 11.4 Libeccio 45 % 1015 hPa 6 cielo sereno +31.5° perc. +30.8° Assenti 5 ONO max 10.7 Maestrale 34 % 1015 hPa 9 cielo sereno +34.9° perc. +34.1° Assenti 9.6 NNE max 10.7 Grecale 28 % 1015 hPa 12 cielo sereno +36.3° perc. +35.5° Assenti 9.5 NE max 12.1 Grecale 25 % 1014 hPa 15 poche nuvole +35.9° perc. +35° Assenti 3.1 NE max 8.9 Grecale 25 % 1014 hPa 18 poche nuvole +30° perc. +29.4° Assenti 5.8 OSO max 6.1 Libeccio 37 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +27.3° Assenti 8.7 OSO max 10.5 Libeccio 39 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:16

