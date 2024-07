Meteo Rossano, le previsioni per il weekend 19 – 21 Luglio

MeteoWeb

Weekend a Rossano: Caldo e Soleggiato

Le previsioni meteo per Rossano indicano un fine settimana caratterizzato da temperature elevate e cielo sereno. Il vento, leggero, soffierà principalmente da direzioni Nord Est e Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, con solo qualche possibilità nel pomeriggio di Venerdì. La copertura nuvolosa varierà leggermente nei tre giorni, ma in generale si prevede un clima ideale per attività all’aperto. I cittadini potranno godere di condizioni meteorologiche ottimali per trascorrere momenti di relax al mare o in montagna.

Venerdì 19 Luglio

Nella notte a Rossano, cielo sereno con una temperatura di +25,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità di 5,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 11,8km/h. L’umidità diminuirà al 30% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura del 40% e temperature che si manterranno intorno ai +34,9°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est con una velocità di 9km/h. Possibilità di precipitazioni al 4% e un’umidità del 30%.

In serata, le nubi sparse continueranno a interessare la zona con una temperatura che scenderà a +25,9°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 15,3km/h. L’umidità aumenterà al 51% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 20 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest con velocità di 15,4km/h. L’umidità si attesterà al 51% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina di Sabato, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +34,8°C intorno alle ore 10:00. Il vento sarà da Nord Est con una velocità di 13km/h. L’umidità si manterrà al 30% mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con una copertura del 26% e temperature che si manterranno intorno ai +34,3°C. Il vento sarà da Est con una velocità di 12,6km/h. L’umidità sarà del 32%.

In serata, il cielo sarà sereno con una temperatura che scenderà a +25,8°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 14,8km/h. L’umidità si attesterà al 36% mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Domenica 21 Luglio

Nella notte di Domenica, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,6°C e una brezza da Ovest – Sud Ovest con velocità di 13,8km/h. L’umidità si manterrà al 38% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +34,5°C intorno alle ore 10:00. Il vento sarà da Nord Est con una velocità di 16,2km/h. L’umidità si attesterà al 29% mentre la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nel pomeriggio, sono previste poche nuvole con una copertura del 11% e temperature che si manterranno intorno ai +34,3°C. Il vento sarà sempre da Nord Est con una velocità di 15km/h. L’umidità sarà del 32%.

In serata, il cielo sarà sereno con una temperatura che scenderà a +26,4°C. Il vento sarà da Sud Ovest con una velocità di 10,1km/h. L’umidità si attesterà al 38% mentre la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rossano si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Le precipitazioni sono assenti e la copertura nuvolosa varia durante i tre giorni. I cittadini potranno godere di condizioni meteorologiche ideali per attività all’aperto e momenti di relax al mare o in montagna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.