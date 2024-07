Meteo Rozzano, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Giovedì 18 Luglio a Rozzano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della giornata saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso della mattina. Nel pomeriggio e nella sera, il cielo si presenterà sereno con una probabilità molto bassa di precipitazioni.

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Rozzano indicano che la notte sarà caratterizzata da cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 7% con una leggera bava di vento proveniente dal Nord.

Durante la mattina, la pioggia leggera sarà ancora presente con una copertura nuvolosa che si attenuerà gradualmente. Le temperature oscilleranno tra i +22°C e i +29°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una probabilità di precipitazioni intorno al 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est.

La situazione meteorologica migliorerà ulteriormente durante la sera, con un cielo sereno e una temperatura che si manterrà intorno ai +25°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con una leggera brezza che soffierà da Nord Ovest.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rozzano, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +23.8° prob. 7 % 3 N max 3.8 Tramontana 86 % 1016 hPa 3 cielo coperto +21.6° perc. +22.2° prob. 14 % 2.7 NNE max 4 Grecale 92 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.5 mm 0.7 S max 2.8 Ostro 87 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +27.7° perc. +29.8° 0.18 mm 4.6 ESE max 6.4 Scirocco 68 % 1018 hPa 12 cielo sereno +30.8° perc. +33.4° prob. 12 % 6.2 SE max 6.9 Scirocco 56 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +34° prob. 8 % 6.9 SSE max 5.8 Scirocco 53 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +31.8° prob. 6 % 5 SSO max 7.8 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.9° prob. 1 % 3.2 NO max 3.3 Maestrale 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:03

