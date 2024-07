Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Salsomaggiore Terme si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino saranno contrassegnate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche fino a 25 km/h provenienti prevalentemente da direzioni variabili.

Man mano che la mattina avanza, le piogge diminuiranno di intensità e la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 26-27°C nel corso della mattinata, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 28°C. Il vento si manterrà leggero, con velocità intorno ai 5-8 km/h.

Nel pomeriggio il cielo si libererà completamente dalle nuvole, regalando una splendida giornata di sole a Salsomaggiore Terme. Le temperature massime toccheranno i 29-30°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 30°C. Il vento sarà ancora leggero, con velocità intorno ai 9-10 km/h.

In serata le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità via via decrescente.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Salsomaggiore Terme indicano una giornata inizialmente instabile con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un aumento della percezione di caldo nelle ore centrali. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di protezione solare per godersi al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.7° perc. +22.3° 0.37 mm 13.1 NNO max 25.1 Maestrale 91 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.5° perc. +19.9° 0.53 mm 6.5 SO max 6.9 Libeccio 92 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.6° prob. 66 % 3.7 O max 4.3 Ponente 85 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° prob. 6 % 7.5 NNE max 5.3 Grecale 70 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.2° perc. +29.8° prob. 3 % 7.6 ENE max 6.8 Grecale 60 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +30.8° prob. 10 % 10.9 ENE max 9.5 Grecale 57 % 1009 hPa 18 cielo sereno +25.5° perc. +26.1° prob. 17 % 6.9 NE max 9.9 Grecale 77 % 1009 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 7 S max 7.9 Ostro 84 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:56

