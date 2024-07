Meteo San Donato Milanese, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a San Donato Milanese si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saranno in aumento durante la giornata, con valori massimi che raggiungeranno i +32,5°C nel pomeriggio. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, garantendo una sensazione di caldo intenso.

Durante la mattina, le condizioni meteo saranno ideali per svolgere attività all’aperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +27,8°C. Nel pomeriggio, il termometro salirà fino a +32,5°C, rendendo necessaria l’adozione di adeguate misure di protezione dal caldo. La sera, nonostante un lieve aumento della copertura nuvolosa, le temperature si manterranno piacevoli attorno ai +27,7°C.

Nel corso della giornata, il vento soffierà a bassa intensità, con velocità che non supereranno i 7,6km/h. Le raffiche di vento saranno deboli e non influenzeranno significativamente le condizioni meteorologiche. Le precipitazioni sono previste solo in serata, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile e caldo, con cielo sereno e temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle ore serali, quando è prevista la possibilità di piogge leggere. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto a San Donato Milanese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24.7° Assenti 1.1 ESE max 1.2 Scirocco 84 % 1018 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +23.6° Assenti 1.3 ENE max 1.5 Grecale 87 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° prob. 11 % 2 OSO max 2.5 Libeccio 82 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +32.6° prob. 33 % 3.1 OSO max 2.2 Libeccio 65 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +34.9° prob. 15 % 6 SSE max 4.5 Scirocco 52 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +35.4° prob. 10 % 7.6 SSE max 6.1 Scirocco 51 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +33.5° prob. 18 % 5.3 SO max 8.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.1 mm 4.9 ONO max 5 Maestrale 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:02

