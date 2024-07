Meteo San Donato Milanese, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Questa settimana a San Donato Milanese si prevede un clima variabile con possibilità di piogge leggere e temperature in aumento. Lunedì inizia con piogge leggere durante la notte, seguite da una mattina con nubi sparse e temperature in crescita. Nel pomeriggio il cielo si mantiene sereno, mentre la sera le temperature calano gradualmente. Martedì si prospetta simile, con piogge leggere all’alba e temperature che raggiungono i +32,2°C nel pomeriggio. Mercoledì si apre con piogge leggere, seguite da una mattina serena e temperature in aumento. Giovedì inizia con nubi sparse, seguite da un pomeriggio nuvoloso e temperature massime di +26,8°C. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 22 Luglio

Lunedì 22 Luglio si prospetta con pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa del 89% e una temperatura di +21,8°C, percepita come +22,3°C. Il vento soffia a 4,9km/h da Ovest, con raffiche fino a 10,7km/h. L’intensità del vento è di una brezza leggera. Le precipitazioni sono di 0.13mm sotto forma di pioviggine, con umidità al 85% e pressione atmosferica a 1010hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenta nubi sparse con una copertura del 78%. La temperatura sale gradualmente da +22,7°C a +31°C verso mezzogiorno. Il vento soffia da Ovest con intensità variabile tra i 5,4km/h e i 8,5km/h. Le probabilità di pioggia sono basse, con un’umidità che si attesta intorno al 50%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa che si attesta intorno al 5%. Le temperature massime raggiungono i +32,4°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento soffia da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 9,3km/h e i 10,4km/h, mantenendo le condizioni di assenza di precipitazioni e un’umidità che si attesta intorno al 42%.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature calano gradualmente da +29,4°C a +24,6°C verso le 23:00. Il vento continua a soffiare da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 6,8km/h e i 2,6km/h. Le probabilità di pioggia aumentano leggermente al 42% con un’umidità che raggiunge il 72% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 23 Luglio

Martedì 23 Luglio inizia con pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa al 0% e una temperatura di +23,7°C, percepita come +24,2°C. Il vento soffia da Est – Nord Est a 2,6km/h, con raffiche fino a 3km/h. Le precipitazioni sono di 0.25mm sotto forma di pioviggine, con un’umidità al 77% e pressione atmosferica a 1013hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenta con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature salgono da +22,9°C a +30,4°C verso le 10:00. Il vento varia da Nord a Sud – Sud Ovest con intensità tra i 2,3km/h e i 3,6km/h. Le probabilità di pioggia aumentano leggermente al 30%, con un’umidità che si mantiene intorno al 54%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenta con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature massime raggiungono i +32,2°C, con una percezione di +34,4°C. Il vento soffia da Sud – Sud Est con intensità tra i 9,3km/h e i 11km/h, mantenendo le condizioni di assenza di precipitazioni e un’umidità che si attesta intorno al 49%.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature calano gradualmente da +27°C a +22,9°C verso le 23:00. Il vento continua a soffiare da Nord Est con intensità tra i 2,7km/h e i 5,5km/h. Le probabilità di pioggia aumentano al 56% con un’umidità che raggiunge l’89% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Mercoledì 24 Luglio si apre con pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa al 47% e una temperatura di +22,1°C, percepita come +22,8°C. Il vento soffia da Est – Nord Est a 6,1km/h, con raffiche fino a 8,8km/h. L’intensità del vento è di una brezza leggera. Le precipitazioni sono di 0.36mm sotto forma di pioviggine, con un’umidità al 91% e pressione atmosferica a 1012hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenta con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature salgono da +22,1°C a +26,8°C verso le 10:00. Il vento varia da Nord Est a Sud Est con intensità tra i 6,2km/h e i 5,7km/h. Le probabilità di pioggia aumentano leggermente al 8%, con un’umidità che si mantiene intorno al 63%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenta con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 25%. Le temperature massime raggiungono i +29,6°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento soffia da Sud Est con intensità tra i 10,5km/h e gli 11km/h, mantenendo le condizioni di assenza di precipitazioni e un’umidità che si attesta intorno al 55%.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature calano gradualmente da +27°C a +22,2°C verso le 23:00. Il vento continua a soffiare da Est – Nord Est con intensità tra i 7,1km/h e i 9,8km/h. Le probabilità di pioggia aumentano al 43% con un’umidità che raggiunge l’83% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 25 Luglio

Giovedì 25 Luglio inizia con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa al 50% e una temperatura di +21,8°C, percepita come +22,3°C. Il vento soffia da Est – Nord Est a 8km/h, con raffiche fino a 12,5km/h. L’intensità del vento è di una brezza. Le probabilità di pioggia aumentano al 43%, con un’umidità all’86% e pressione atmosferica a 1012hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenta con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature salgono da +21,8°C a +25,3°C verso le 08:00. Il vento varia da Est – Nord Est a Est – Sud Est con intensità tra i 6,1km/h e i 7,7km/h. Le probabilità di pioggia aumentano leggermente al 8%, con un’umidità che si mantiene intorno al 63%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenta con cielo coperto e una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature massime raggiungono i +26,8°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento soffia da Sud Est con intensità tra i 5,7km/h e i 6,4km/h, mantenendo le condizioni di assenza di precipitazioni e un’umidità che si attesta intorno al 58%.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature calano gradualmente da +27°C a +22,2°C verso le 23:00. Il vento continua a soffiare da Est – Nord Est con intensità tra i 6,9km/h e i 9,8km/h. Le probabilità di pioggia aumentano al 39% con un’umidità che raggiunge l’83% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo, la settimana a San Donato Milanese si prospetta variabile con possibilità di piogge leggere e temperature in aumento. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

