Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

Le previsioni meteo per San Giovanni la Punta indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Cielo sereno, temperature in aumento e venti leggeri caratterizzeranno i prossimi giorni. L’umidità si manterrà su valori moderati, ma si consiglia di fare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La pressione atmosferica rimarrà stabile, garantendo condizioni meteorologiche costanti e piacevoli per chiunque si trovi in zona.

Lunedì 15 Luglio

Nel corso della notte a San Giovanni la Punta il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 5,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 38% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento: si raggiungeranno i +31,1°C alle 09:00 con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità si manterrà costante intorno al 32% mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si assesteranno intorno ai +32,1°C alle 11:00. Il vento proveniente da Est – Sud Est aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 11,1km/h. L’umidità salirà al 31% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +27°C alle 21:00. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà leggero, con una velocità di 3,4km/h. L’umidità salirà al 47% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,6°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 5,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento: si raggiungeranno i +31,8°C alle 09:00 con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà costante intorno al 31% mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si assesteranno intorno ai +32,7°C alle 11:00. Il vento proveniente da Est – Sud Est sarà leggero, con una velocità di 9,4km/h. L’umidità si manterrà al 31% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +26,7°C alle 23:00. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà leggero, con una velocità di 6km/h. L’umidità si manterrà al 48% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte a San Giovanni la Punta il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest con velocità di 5,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 41% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento: si raggiungeranno i +31,3°C alle 09:00 con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità si manterrà costante intorno al 31% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si assesteranno intorno ai +32,8°C alle 13:00. Il vento proveniente da Est – Sud Est sarà leggero, con una velocità di 7,4km/h. L’umidità si manterrà al 33% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +27,1°C alle 22:00. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h. L’umidità si manterrà al 49% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,7°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 4,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento: si raggiungeranno i +32,8°C alle 09:00 con una leggera brezza leggera proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà costante intorno al 33% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si assesteranno intorno ai +32,8°C alle 13:00. Il vento proveniente da Est sarà leggero, con una velocità di 17,3km/h. L’umidità si manterrà al 37% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +26,9°C alle 23:00. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà leggero, con una velocità di 6km/h. L’umidità si manterrà al 48% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a San Giovanni la Punta saranno caratterizzati da condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature in aumento. Sono previsti venti leggeri e stabilità delle condizioni atmosferiche, con un’umidità che si manterrà su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

