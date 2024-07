Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a San Giovanni Rotondo prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24,9°C. La leggera brezza proveniente dal Sud Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Al mattino, il cielo resterà sereno con un lieve aumento della temperatura che raggiungerà i +33°C verso le ore centrali della mattinata. La presenza di poche nuvole non comprometterà il bel tempo, mentre la brezza leggera proveniente dal Nord Ovest favorirà un clima piacevole.

Nel pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e cielo coperto che porteranno ad una diminuzione delle temperature massime, che si attesteranno intorno ai +33°C. Non sono previste precipitazioni, ma è consigliabile prestare attenzione alla protezione solare a causa della copertura nuvolosa.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, tornando sereno e garantendo una piacevole frescura. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,9°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni climatiche stabili. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare durante le ore centrali della giornata, quando il sole sarà più intenso. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° Assenti 3.2 SO max 4.5 Libeccio 44 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 3.6 NNO max 5.5 Maestrale 44 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +27.1° Assenti 7.4 NO max 8.6 Maestrale 37 % 1012 hPa 9 poche nuvole +33° perc. +31.6° Assenti 12.3 NO max 11.7 Maestrale 27 % 1011 hPa 12 nubi sparse +32.7° perc. +31.9° Assenti 15.7 NNO max 16.2 Maestrale 32 % 1011 hPa 15 nubi sparse +33.3° perc. +32° Assenti 8.4 N max 13.1 Tramontana 28 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +27.7° Assenti 2.3 SSE max 8.5 Scirocco 47 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° Assenti 1.8 OSO max 2.8 Libeccio 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:28

