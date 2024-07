Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a San Giuseppe Vesuviano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34,6°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 6,2km/h e i 14,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 31% al mattino, per poi aumentare leggermente nel pomeriggio fino al 37%. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai +27,6°C. Durante la mattinata, il cielo resterà terso e le temperature aumenteranno gradualmente fino a superare i +30°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere e le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,6°C. Anche nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si abbasseranno leggermente ma resteranno piacevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata estiva con cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire variazioni ma senza significativi cambiamenti. Sia oggi che nei prossimi giorni, ci si potrà godere il bel tempo e le temperature estive a San Giuseppe Vesuviano.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.6° perc. +27.6° Assenti 1.2 ESE max 3.5 Scirocco 44 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.9 SSE max 3.9 Scirocco 52 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28.6° perc. +28.6° Assenti 1.2 SSE max 2.2 Scirocco 45 % 1015 hPa 9 cielo sereno +33.7° perc. +33° Assenti 6.2 OSO max 4.6 Libeccio 31 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34.4° perc. +34.9° Assenti 14.2 OSO max 11.8 Libeccio 35 % 1015 hPa 15 cielo sereno +33.5° perc. +34° Assenti 13.3 O max 12.4 Ponente 37 % 1014 hPa 18 cielo sereno +31.6° perc. +31.3° Assenti 6.9 ONO max 8.2 Maestrale 37 % 1015 hPa 21 cielo sereno +29.3° perc. +29.6° Assenti 2.4 OSO max 3.1 Libeccio 46 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.