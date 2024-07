Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a San Lazzaro di Savena indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature che si aggirano intorno ai +27,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%, e le temperature saliranno fino a +36,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 12,5km/h. In serata, è prevista una leggera pioggia con una copertura nuvolosa del 14% e temperature intorno ai +24,9°C.

Le condizioni meteo a San Lazzaro di Savena per Giovedì 18 Luglio saranno caratterizzate da una variazione delle temperature da fresche al mattino a molto calde nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse al mattino darà gradualmente spazio a un cielo sereno nel corso della giornata, con la possibilità di piogge leggere in serata. Il vento sarà prevalentemente di direzione Nord – Nord Ovest, con intensità variabile durante la giornata.

In base alla situazione attuale, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un aumento delle temperature e un cielo generalmente sereno. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24° perc. +24.2° Assenti 3.9 OSO max 4.4 Libeccio 67 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° prob. 3 % 5.3 O max 5.3 Ponente 77 % 1016 hPa 6 nubi sparse +25.7° perc. +26.1° prob. 10 % 5.4 ONO max 5.5 Maestrale 69 % 1018 hPa 9 nubi sparse +30.6° perc. +32.4° Assenti 8.9 NNE max 7.3 Grecale 52 % 1017 hPa 12 nubi sparse +34.9° perc. +36.1° Assenti 10.2 N max 9.5 Tramontana 37 % 1016 hPa 15 cielo sereno +35.4° perc. +36.2° prob. 2 % 17.2 NNE max 12.3 Grecale 34 % 1015 hPa 18 poche nuvole +31.6° perc. +33.1° prob. 2 % 11.4 NE max 18.1 Grecale 48 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +24.9° perc. +25.2° 0.26 mm 4.9 SSO max 5.3 Libeccio 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:51

