Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a San Lazzaro di Savena si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che varierà dal 20% al 77%. Le temperature oscilleranno tra i +20,7°C e i +29,9°C, con una percezione termica che si attesterà tra i +21,3°C e i +30,7°C. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 6,8km/h e i 10,7km/h, con raffiche fino a 18,2km/h.

Nel corso della mattina, le nuvole sparse prevarranno con una copertura che si manterrà intorno al 40-42%, mentre nel primo pomeriggio si prevede una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 34%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà, lasciando spazio a poche nuvole e cielo sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 12% e il 3%.

Le temperature massime si registreranno intorno ai +31,8°C, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai +22,4°C. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 41% e il 95%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sempre più sereno e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori estivi, senza variazioni significative. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.75 mm 7.9 NO max 12.4 Maestrale 83 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +21.2° perc. +21.8° 0.56 mm 10.2 ONO max 18.2 Maestrale 95 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +23.4° prob. 73 % 6.8 ONO max 9.4 Maestrale 85 % 1012 hPa 9 nubi sparse +27.2° perc. +28.3° prob. 37 % 7.5 NNE max 5.4 Grecale 59 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +31° perc. +31.7° 0.11 mm 10.7 N max 8.7 Tramontana 45 % 1010 hPa 15 poche nuvole +31.3° perc. +31.8° prob. 8 % 9.2 NE max 8.7 Grecale 43 % 1009 hPa 18 poche nuvole +28.6° perc. +29.4° prob. 2 % 10.3 NE max 14.5 Grecale 52 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 8.5 SE max 11.7 Scirocco 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:49

