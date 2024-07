Meteo San Miniato, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a San Miniato prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 36,8°C intorno alle ore 12:00, con una temperatura percepita di 35,2°C. Durante la mattina e il pomeriggio, il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, fino a raggiungere i 29,4km/h intorno alle 18:00. L’umidità si manterrà intorno al 20-30% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010hPa.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C e venti leggeri provenienti da Sud. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che supereranno i 30°C già verso le 10:00. Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con punte di 36,8°C intorno a mezzogiorno. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma le condizioni rimarranno asciutte e soleggiate. Infine, la sera sarà piacevole con temperature intorno ai 23-25°C e poche nuvole che potrebbero comparire verso le 22:00.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a San Miniato si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature elevate durante il giorno e un clima piacevole nelle ore serali. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore centrali della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +23.2° Assenti 3.7 SO max 4.1 Libeccio 88 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.6° Assenti 1.4 S max 2.2 Ostro 90 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +29.3° Assenti 3.3 OSO max 4.6 Libeccio 62 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.9° perc. +34.6° Assenti 12.7 O max 16.7 Ponente 30 % 1011 hPa 13 cielo sereno +36.5° perc. +34.8° Assenti 23.4 OSO max 25.7 Libeccio 20 % 1009 hPa 16 cielo sereno +33.7° perc. +32.1° Assenti 23.1 O max 29.4 Ponente 24 % 1008 hPa 19 cielo sereno +25.5° perc. +25.5° Assenti 8.5 OSO max 13.5 Libeccio 51 % 1009 hPa 22 poche nuvole +23.4° perc. +23.4° Assenti 2.9 SSO max 3.6 Libeccio 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:36

