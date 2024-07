Meteo San Miniato, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a San Miniato prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 38,6°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 38,9°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,5km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 22°C. Il vento soffierà da Est con una velocità intorno ai 2km/h e l’umidità si attesterà intorno all’80%.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, con valori che supereranno i 35°C verso le 10:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con una direzione prevalente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il caldo sarà intenso con temperature massime che toccheranno i 38,6°C. Il vento sarà ancora leggero, con una direzione che ruoterà da Nord a Nord Est.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 29°C. Il vento sarà sempre presente, proveniente prevalentemente da Nord – Nord Est.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a San Miniato si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +22° Assenti 0.9 SSO max 1.4 Libeccio 80 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +21.3° Assenti 0.9 ENE max 1.1 Grecale 80 % 1017 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +28.5° Assenti 4.5 NE max 7.7 Grecale 48 % 1017 hPa 10 cielo sereno +35.9° perc. +35.7° Assenti 10 NE max 11.6 Grecale 29 % 1016 hPa 13 cielo sereno +38.6° perc. +38.9° Assenti 8.5 NNE max 9.7 Grecale 25 % 1014 hPa 16 cielo sereno +36.9° perc. +37.3° Assenti 11.6 N max 13.8 Tramontana 29 % 1013 hPa 19 cielo sereno +29.4° perc. +30° Assenti 7.7 NNE max 17.5 Grecale 48 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 5.8 NNE max 10.6 Grecale 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:39

