Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Santa Maria Capua Vetere indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 35,7°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24,3°C durante la notte.

Durante la notte, le temperature saranno piuttosto miti, con valori intorno ai 25°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 3km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 33,9°C verso le ore 09:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature massime che supereranno i 35°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 18,1km/h sempre da Sud Ovest.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma resteranno piacevoli, attorno ai 25,8°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere per Venerdì 12 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e mantenere un’adeguata idratazione. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 1.3 OSO max 3.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 0.7 ENE max 3 Grecale 66 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +28.7° Assenti 3.2 SO max 3.5 Libeccio 53 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.9° perc. +33.5° Assenti 9.6 SO max 7.5 Libeccio 32 % 1013 hPa 12 cielo sereno +35.4° perc. +35.5° Assenti 19.2 SO max 15.1 Libeccio 31 % 1012 hPa 15 cielo sereno +34.4° perc. +33.5° Assenti 15.4 OSO max 15 Libeccio 28 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +29.3° Assenti 8.3 O max 11.3 Ponente 41 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 3.3 OSO max 6.8 Libeccio 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:33

