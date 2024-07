Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria 12-14 Luglio

Le condizioni meteo a Sant’Agata Feltria per il prossimo fine settimana saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature elevate. Una leggera brezza proveniente da diverse direzioni renderà più gradevole il clima. L’umidità si manterrà su valori medi, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto. In conclusione, un weekend ideale per godersi le bellezze del territorio e rilassarsi immersi nella natura.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a 10km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di caldo di +29,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 17km/h con raffiche fino a 20km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35%.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo senza nuvole. Le temperature massime raggiungeranno i +33,2°C, con una percezione di caldo di +32,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare a 25,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 31%.

Sera: La serata sarà all’insegna della serenità con una leggera copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,4°C con una percezione di +21,4°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Ovest a 13,7km/h. L’umidità salirà leggermente al 68%.

Sabato 13 Luglio

Notte: Il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura del 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,3°C con una percezione di caldo uguale. Il vento soffierà da Sud Ovest a 17,5km/h. L’umidità salirà al 75%.

Mattina: La mattinata inizierà con un cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C, con una percezione di caldo di +27,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 12,9km/h. L’umidità si attesterà al 45%.

Pomeriggio: Il sole splenderà nel cielo senza alcuna nuvola. Le temperature massime raggiungeranno i +32,5°C, con una percezione di caldo di +31,2°C. Il vento sarà vivace, proveniente da Sud Ovest a 23km/h. L’umidità si manterrà al 28%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,5°C con una percezione di +20,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 8km/h. L’umidità si manterrà al 72%.

Domenica 14 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione di caldo di +18,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 10km/h. L’umidità sarà del 65%.

Mattina: La mattinata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +28,9°C, con una percezione di caldo di +28,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 9km/h. L’umidità si attesterà al 35%.

Pomeriggio: Il sole splenderà nel cielo senza alcuna nuvola. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C, con una percezione di caldo di +31,1°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud – Sud Est a 17,6km/h. L’umidità si manterrà al 27%.

Sera: La serata sarà all’insegna della serenità con una leggera copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,9°C con una percezione di +20,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 4,4km/h. L’umidità si manterrà al 67%.

In conclusione, il fine settimana a Sant’Agata Feltria si prospetta soleggiato e caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze del territorio. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature elevate, con una leggera brezza che renderà più piacevole il clima. Sia i residenti che i turisti potranno godere di condizioni meteorologiche ottimali per svolgere attività all’aria aperta e rilassarsi immersi nella natura.

