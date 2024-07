Meteo Sant’Antimo, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Sant’Antimo prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà pari al 0%, garantendo una giornata soleggiata e calda.

Durante la mattina, le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai +34,3°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile, fino a 13,5km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +33,6°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 16,8km/h.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, arrivando a +26,2°C verso le 23:00. Il vento sarà ancora presente, seppur con minore intensità, con una direzione costante da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano una giornata di Venerdì 19 Luglio caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno calde e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.9° perc. +28° Assenti 4.4 ONO max 5.3 Maestrale 62 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.2 NNO max 3.2 Maestrale 61 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 1 NNE max 3.3 Grecale 50 % 1016 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +33.6° Assenti 9.6 SO max 6.4 Libeccio 37 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +34.7° Assenti 19.2 OSO max 15.3 Libeccio 36 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.6° perc. +33° Assenti 17.4 OSO max 18.5 Libeccio 39 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +30.2° Assenti 10.3 O max 12.2 Ponente 50 % 1013 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 4.7 O max 5.4 Ponente 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.