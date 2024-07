Meteo Sant’Antimo, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Sant’Antimo mostrano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con temperature che si manterranno elevate durante le ore diurne.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est porterà una sensazione di fresco.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento: si raggiungeranno i +33°C intorno alle ore 09:00. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà leggero, contribuendo a mantenere una sensazione di caldo.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,4°C intorno alle ore 11:00. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest aumenterà leggermente di intensità.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno leggermente, ma si manterranno intorno ai +27°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà leggero, garantendo una piacevole serata estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, assenza di piogge e temperature elevate. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27° perc. +26.8° Assenti 5.1 NE max 9.4 Grecale 39 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +25.6° Assenti 3.9 ENE max 5.9 Grecale 41 % 1010 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +27.4° Assenti 4.4 ENE max 5.3 Grecale 35 % 1011 hPa 9 cielo sereno +33° perc. +31.4° Assenti 2.7 SO max 3.8 Libeccio 25 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.2° perc. +33.8° Assenti 19.1 OSO max 13 Libeccio 31 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +33° Assenti 17.9 OSO max 17.2 Libeccio 41 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +30.4° Assenti 11.8 ONO max 14.4 Maestrale 47 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +28.7° Assenti 5.1 NO max 5.5 Maestrale 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:15 e tramonta alle ore 03:15

