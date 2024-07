Meteo Sarzana, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Sarzana indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente con cielo sereno per gran parte della giornata, solo nel tardo pomeriggio si potranno osservare poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 22,5°C e i 28,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 23,1°C e i 29,5°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a superare i 26°C. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Anche in serata, il bel tempo sarà predominante, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 23°C.

Il vento soffierà a velocità moderate, con intensità che varierà tra i 2,2km/h e i 11,1km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest durante la giornata. Le raffiche di vento saranno deboli, con intensità che non supererà i 4,8km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con una probabilità minima nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1011-1014hPa.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Sarzana si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo e asciutto. Si consiglia di godere delle belle giornate estive e di prendere le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 3.2 ENE max 3.7 Grecale 79 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 4.2 ESE max 5.5 Scirocco 79 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° Assenti 5.8 SE max 6.7 Scirocco 73 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.3 SSO max 8 Libeccio 68 % 1013 hPa 12 cielo sereno +27.9° perc. +29.4° Assenti 8.8 SSO max 11.1 Libeccio 61 % 1012 hPa 15 cielo sereno +27.9° perc. +29.2° prob. 4 % 7.3 SO max 9.6 Libeccio 59 % 1012 hPa 18 cielo sereno +25.4° perc. +26° prob. 2 % 4.2 SSO max 5.4 Libeccio 76 % 1011 hPa 21 poche nuvole +23° perc. +23.6° Assenti 2.6 SE max 4 Scirocco 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.