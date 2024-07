Meteo Sassuolo, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sassuolo per Domenica 14 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un’alternanza tra cielo sereno e nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4-6%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che raggiungeranno i +27,3°C verso le ore 09:00. La velocità del vento sarà leggera, con intensità intorno ai 4-5 km/h provenienti da direzione Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9-11%. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori che potranno arrivare fino a +31,9°C verso le ore 14:00. Il vento sarà sempre leggero, con una velocità intorno ai 7-8 km/h provenienti da direzione Nord.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando intorno al 26-50%. Le temperature caleranno, con valori che si attesteranno intorno ai +22,3°C verso le ore 23:00. Il vento sarà ancora leggero, con intensità intorno ai 5-7 km/h provenienti da direzione Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Sassuolo indicano una giornata con cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili. Sono previste solo lievi variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza fenomeni meteorologici significativi in vista.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° prob. 19 % 8.7 SO max 8.9 Libeccio 59 % 1011 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +19.6° Assenti 8.1 SO max 8.5 Libeccio 46 % 1011 hPa 6 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 4.3 OSO max 5.7 Libeccio 50 % 1012 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +27.2° Assenti 5.4 NNO max 4.9 Maestrale 42 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +30.5° Assenti 5.4 N max 6.8 Tramontana 36 % 1012 hPa 15 poche nuvole +31.8° perc. +31.5° Assenti 5.5 N max 7 Tramontana 37 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28° perc. +28.9° Assenti 5.7 NNE max 7.4 Grecale 55 % 1011 hPa 21 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° Assenti 5.5 SO max 5.7 Libeccio 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:57

